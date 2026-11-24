МИД Польши вызвало посла России Георгия Михно и вручило ему «очень резкую дипломатическую ноту» в связи с нарушением польского воздушного пространства российскими крылатыми ракетами Х-101.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на представителя польского МИД Мацея Вевьора.

Польша выразила России протест из-за ракет Х-101

В понедельник, 23 ноября, Мацей Вевьор сообщил журналистам, что российского посла вызывают в министерство, однако перед этим необходимо пройти определенные процедуры, связанные, среди прочего, с военными и соответствующими службами.

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Сегодня посол РФ Георгий Михно прибыл в штаб-квартиру Министерства иностранных дел Польши. После встречи с российским дипломатом представитель польского внешнеполитического ведомства подтвердил, что ему вручили “очень резкую дипломатическую ноту”.

— На языке дипломатии каждое слово, каждый сигнал имеет значение, поэтому я подчеркиваю, что это была резкая нота, — заявил Вевьор.

По словам представителя ведомства, в документе польские власти выразили решительное несогласие с действиями России. Он подчеркнул, что «такие действия опасны для воздушного пространства Польши, ее граждан и союзников по НАТО».

Залет российских ракет в Польшу

20 ноября в Люблинском воеводстве Польши, между населенными пунктами Хмелек и Новый Липовец, прогремел мощный взрыв. Это произошло во время массированной российской атаки на западные области Украины.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польское воздушное пространство нарушили две ракеты и один беспилотник.

22 ноября польские специалисты обследовали места падения российских летательных объектов, обнаруженных 20 ноября в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. На всех трех локациях нашли обломки российских крылатых ракет Х-101.

В ночь на 24 ноября Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о поднятии сил ПВО в связи с российским ударом по объектам на территории Украины.

Позже в командовании уточнили, что во время атаки РФ на западные области Украины российский беспилотник на короткое время нарушил воздушное пространство Польши.

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