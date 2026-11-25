Дроны атаковали два НПЗ в Самарской области РФ: вспыхнули пожарыДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В ночь на 25 ноября сообщили об атаках на два НПЗ в Самарской области РФ.
- Под ударом оказались Сызранский и Куйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.
В ночь на 25 ноября под атакой беспилотников оказались два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ.
Об этом сообщает OSINT-канал Astra.
Атака на Сызранский и Куйбышевский НПЗ 25 ноября: что известно
В российской Сызране ночью раздались взрывы. Местные жители сообщали о гуле дронов, звуках сирен и работе противовоздушной обороны.
На видео, опубликованных в соцсетях, видно красное зарево над городом.
По информации OSINT-аналитиков, под ударом оказался Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру российской нефтяной компании Роснефть и является одним из крупных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Поволжья.
Его номинальная мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты для обеспечения внутреннего рынка России.
Позже появилась информация об атаке на Куйбышевский НПЗ, расположенный в Самаре. Он производит бензин, дизель, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения нужд армии и военно-промышленного комплекса РФ.
Объем переработки составляет около 3,7 млн тонн нефти в год.
По сообщениям аналитиков, на территории предприятия вспыхнул пожар.
Из-за угрозы применения дронов в регионе ввели временные ограничения на работу аэропорта Курумоч.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на регион и сообщил о повреждениях.
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