В ночь на 25 ноября под атакой беспилотников оказались два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ.

Об этом сообщает OSINT-канал Astra.

Атака на Сызранский и Куйбышевский НПЗ 25 ноября: что известно

В российской Сызране ночью раздались взрывы. Местные жители сообщали о гуле дронов, звуках сирен и работе противовоздушной обороны.

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На видео, опубликованных в соцсетях, видно красное зарево над городом.

По информации OSINT-аналитиков, под ударом оказался Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру российской нефтяной компании Роснефть и является одним из крупных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Поволжья.

Его номинальная мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты для обеспечения внутреннего рынка России.

Позже появилась информация об атаке на Куйбышевский НПЗ, расположенный в Самаре. Он производит бензин, дизель, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения нужд армии и военно-промышленного комплекса РФ.

Объем переработки составляет около 3,7 млн тонн нефти в год.

По сообщениям аналитиков, на территории предприятия вспыхнул пожар.

Из-за угрозы применения дронов в регионе ввели временные ограничения на работу аэропорта Курумоч.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на регион и сообщил о повреждениях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.