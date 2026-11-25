Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что среди стран НАТО продолжается дискуссия о возможности сбивать российские ракеты над территорией Украины. Однако в настоящее время он не видит готовности союзников к таким действиям.

Об этом глава польского оборонного ведомства сказал в среду, 25 ноября, в комментарии RMF FM.

Готово ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

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По его словам, союзники пока не демонстрируют достаточной решительности в вопросе возможности сбивать российские ракеты над территорией Украины.

Этот вопрос также прокомментировал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Он заявил, что не может подтвердить соответствующую инициативу со стороны Варшавы.

Однако чиновник напомнил, что вопрос противодействия российским воздушным объектам над территорией Украины обсуждался несколько месяцев назад.

— НАТО никоим образом не поддерживает этого. Это (решение, – Ред.) создает многочисленные сложности, – сказал Томчик.

Он добавил, что предыдущие переговоры завершились выводом о том, что такая процедура “не рассматривается”.

Агентство Bloomberg писало, что Польша обратилась к странам НАТО с просьбой рассмотреть возможность сбивать над Украиной российские ракеты, которые направляются в сторону территории Альянса.

По данным источников издания, переговоры носили предварительный характер, среди членов НАТО в настоящее время нет единодушия относительно этой инициативы.

Предложение якобы представили 23 ноября во время встречи в Брюсселе. Часть стран Альянса должна была его поддержать, однако конкретные действия или возможный механизм реагирования НАТО не обсуждались.

Реализация такого решения потребовала бы согласия Украины, в частности относительно передачи предупреждений и обеспечения союзникам доступа к украинскому воздушному пространству. Решающее значение имело бы также единогласное согласие всех стран НАТО.

После встречи в Брюсселе НАТО решило направить в Польшу самолет радиолокационного обнаружения и управления AWACS. Он будет отслеживать воздушную обстановку над восточной частью страны и помогать выявлять потенциальные угрозы.

Напомним, 20 ноября на территории Польши упали три российских объекта. По выводам следователей, все они оказались крылатыми ракетами Х-101 российского производства.

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