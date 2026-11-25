Польша обратилась к союзникам НАТО с просьбой рассмотреть возможность перехвата российских ракет над территорией Украины, если они направляются в сторону стран Организации Североатлантического договора. Инициатива прозвучала после того, как на прошлой неделе на территории Польши упали три российские ракеты.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники и заявления польских чиновников.

Польша просит НАТО изучить возможность сбивания ракет над Украиной

По данным собеседников, Польша выдвинула идею сбивания российских ракет над Украиной во время встречи послов стран-членов НАТО в Брюсселе в понедельник, 23 ноября.

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Некоторые государства поддержали это предложение, однако обсуждение носило предварительный характер, поэтому пока не было принято никакого решения.

После заседания в НАТО объявили, что развернут в Польше самолет системы воздушного предупреждения и управления для мониторинга восточного региона страны, а также рассмотрят возможность направления дополнительных ресурсов. В то же время потенциальный ответ НАТО с точки зрения необходимых ресурсов в Брюсселе подробно не рассматривали.

Позиция Польши после падения российских ракет

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приближающиеся к польской границе цели уже несут непосредственную опасность.

— Ракета или беспилотник, приближающиеся к нашему воздушному пространству, уже представляют нам прямую угрозу. Я считаю, что сбивание ракеты над Украиной по просьбе Украины будет подпадать под определение самообороны, — подчеркнул Сикорский.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш отметил, что дискуссия о перехвате ракет до входа в воздушное пространство НАТО продолжается уже давно.

По его словам, ни одна страна не способна реализовать это своими силами, а среди союзников сейчас есть большая готовность обсуждать этот вопрос, однако еще нет решимости действовать.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Москву в преднамеренной провокации, ведь нарушение воздушного пространства произошло вблизи района, где тысячи международных военнослужащих проводили учения.

Почему в НАТО сомневаются, сбивать ли ракеты над Украиной

Как отмечают в издании, страны НАТО затрудняются с предложением Польши относительно сбивания российских ракет над Украиной по нескольким причинам. Среди них:

расширение оборонных действий НАТО на территорию Украины потенциально может поставить союзников под угрозу прямой конфронтации с Россией и сделать НАТО стороной конфликта — эту линию блок пытается не пересекать;

для принятия такого решения требуется согласие всех членов НАТО, которого нет, а также координация со стороны главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами Альянса;

перехват целей потребует от Украины передачи предупреждений и предоставления НАТО доступа к своему воздушному пространству.

По информации издания, рост количества случаев саботажа в Европе и неоднократные нарушения воздушного пространства восточных членов НАТО (Польши, Румынии и стран Балтии) побуждают часть европейских чиновников призывать к более решительной реакции на действия Москвы.

Падение ракет в Польше во время атаки РФ на Украину

Напомним, утром 20 ноября во время комбинированной массированной атаки РФ на Украину, когда враг выпустил до сотни ракет разных типов и около 400 беспилотников, в Польше раздались взрывы.

В трех населенных пунктах на востоке Польши обнаружили обломки трех российских крылатых ракет Х-101.

По предварительным данным Окружной прокуратуры в Люблине, они изготовлены в четвертом квартале 2026 года в подмосковном городе Дубна.

После инцидента Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Георгия Михно и вручило ему дипломатическую ноту из-за нарушения воздушного пространства страны.

Затем состоялось заседание Североатлантического совета, где объявили предложения НАТО о помощи Польше по вторжению российских ракет в воздушное пространство страны.

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