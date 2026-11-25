Соединенные Штаты изменили подход к переговорам о прекращении российско-украинской войны после того, как Кремль не проявил особого интереса к предложенным экономическим проектам.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пятерых осведомленных чиновников.

США отложили предложения об экономических сделках с Россией

По информации издания, американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф сообщили европейским чиновникам, что корпоративное партнерство больше не является ключевой частью предложений Вашингтона Москве.

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В последние месяцы представители администрации Трампа предлагали ряд проектов послевоенного экономического сотрудничества с Россией.

В частности, речь шла о:

инвестициях американских компаний в российские нефтяные проекты;

инвестициях в предприятия по производству титана;

возобновлении поставок российского газа по трубопроводам в Европу.

В Вашингтоне рассматривали эти предложения как финансовый стимул для президента РФ Владимира Путина, который мог бы побудить его прекратить полномасштабную войну против Украины.

По словам собеседников Financial Times, сначала российские чиновники положительно реагировали на американские инициативы, считая перспективу заключения бизнес-сделок способом удержать внимание Трампа.

Однако впоследствии Кремль потерял интерес к этим предложениям, поскольку продолжает настаивать на территориальных и других уступках, которые Киев считает неприемлемыми.

США изменили подход к переговорам о прекращении войны

По данным источников издания, во время последнего раунда переговоров в Абу-Даби в начале ноября российские представители не проявили значительного интереса к экономическим сделкам. Зато они ужесточили свои требования.

Это, по словам собеседников Financial Times, дало понять американской стороне, что Путин не готов смягчать свою позицию в обмен на дополнительные экономические договоренности.

Некоторые американские чиновники также пришли к выводу, что в своем стремлении победить в войне российский президент не руководствуется бизнес-интересами.

По словам одного из собеседников издания, стратегия экономических соглашений отошла на второй план, а США перешли к более традиционному подходу к переговорам, основанному на принципе земля в обмен на мир.

В то же время источник Financial Times, знакомый с позицией Путина, утверждает, что глава Кремля не намерен соглашаться на потенциальное мирное соглашение, которое не будет предусматривать дальнейших территориальных уступок со стороны Украины.

Напомним, 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к четырехсторонним переговорам с участием США, Европы и России по завершению войны уже 24 ноября.

Во время выступления перед немецким парламентом в рамках 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине глава государства подчеркнул необходимость как можно скорейшего проведения такой встречи.

По словам Зеленского, международные партнеры намерены организовать переговоры до Рождества, однако украинская сторона надеется, что встреча состоится раньше.