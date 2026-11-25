Королевские ВВС Великобритании (RAF) перемещают самолеты в ангары и защищенные укрытия на ночь, чтобы уберечь их от возможных атак беспилотников.

Об этом пишет Sky News в среду, 25 ноября.

ВВС Великобритании усиливают защиту боевых самолетов от дронов

Также, вероятно, рассматриваются планы по установке противодроновых сеток вокруг боевых самолетов, которые остаются на открытых площадках, например возле взлетно-посадочных полос или на авиабазах, где нет достаточной защиты.

Сейчас смотрят

— Такие противодроновые сетки — обычное явление по всей Украине. Их используют для защиты военной техники, объектов критической инфраструктуры и важных автомобильных дорог от российских беспилотников, — пишет издание.

Меры, которые принимают Королевские ВВС, свидетельствуют о том, что британские вооруженные силы усиливают оборону внутри страны на фоне роста угроз.

Во вторник, 24 ноября, MI5 и Министерство обороны предупредили британские компании, задействованные в поставках военного оборудования Украине, о повышенном риске диверсий со стороны России.

Иран также подозревают в подготовке атаки на авиабазу RAF Fairford в графстве Глостершир, которую используют Военно-воздушные силы США.

Эта угроза вынудила Пентагон эвакуировать с авиабазы бомбардировщики. Американцы также переместили боевые самолеты с другой британской авиабазы на фоне сообщений о еще одной угрозе со стороны Ирана.

Информация о мерах, которые принимают Королевские ВВС, появилась после того, как глава британских ВВС подчеркнул важность рассредоточения самолетов на случай вооруженного конфликта. По его словам, такой уровень мобильности был обычным явлением во времена холодной войны.

Размещение боевых самолетов в разных местах делает их значительно более сложной целью для противника, чем в случае сосредоточения всей авиации на нескольких базах.

Напомним, российский военный корабль подозревают в создании помех работе GPS. Из-за его действий навигационные сбои могли возникнуть примерно у 140 самолетов, среди которых были рейсы British Airways, Ryanair и EasyJet.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.