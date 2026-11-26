Вопрос о территориях по-прежнему является главным препятствием для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом американский переговорщик Джаред Кушнер заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Джаред Кушнер о препятствии для завершения войны в Украине

По словам Джареда Кушнера, именно территориальный вопрос сейчас тормозит переговорный процесс по завершению российско-украинской войны.

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К такому выводу он и специальный посланник президента США Стив Уиткофф пришли после длительных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Их последняя встреча состоялась 12 ноября в Москве.

По мнению американского переговорщика, для продвижения мирного процесса сторонам нужно сначала согласовать послевоенную систему безопасности, а уже потом переходить к обсуждению территориальных уступок.

Джаред Кушнер также раскритиковал позицию Украины по поводу гарантий безопасности. По его словам, Киев стремится получить от партнеров более конкретные обязательства, чем те, что предусмотрены статьей 5 Североатлантического договора.

— Формулировка статьи 5 договора НАТО — это золотой стандарт. Если страна получает такую гарантию от других государств, не будучи членом НАТО, то это уже очень значительный шаг вперед, — отметил он.

Джаред Кушнер также заявил, что Соединенные Штаты не смогут предоставить Украине более четкие обязательства в сфере безопасности, чем те, что действуют между государствами-членами НАТО.

Напомним, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей заявил, что добровольный вывод украинских войск из Донбасса будет означать поражение в войне.

Глава государства уточнил, что речь идет не об отступлении во время боевых действий, а об осознанном решении покинуть украинскую территорию.

Зеленский также подчеркнул, что никакие гарантии безопасности не исключают риска дальнейших территориальных претензий со стороны России после добровольной передачи ей части украинских земель.