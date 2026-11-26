В отношениях между РФ и Северной Кореей возникло напряжение, следствием чего стало то, что Ким Чен Ын приостановил военную помощь России.

КНДР приостановила помощь России

Как сообщает ГУР, напряженность в отношениях между Россией и КНДР возникла в октябре после заявления замглавы российского МИД Андрея Руденко о намерениях Кремля в будущем способствовать деэскалации отношений между Северной и Южной Кореями.

Такая позиция Москвы вызвала негодование в Пхеньяне.

Сейчас смотрят

В конце октября министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что подобные высказывания не соответствуют характеру союзнических отношений между государствами, и потребовала от Москвы объяснений относительно ее политики в отношении Южной Кореи.

Кроме того, глава северокорейского МИД объявила о временной приостановке военной поддержки РФ. По имеющимся данным, соответствующее решение лично принял Ким Чен Ын.

В частности, Пхеньян:

запретил российским военно-транспортным самолетам использовать воздушное пространство КНДР;

приостановил поставки баллистических ракет KN-23;

отложил передачу очередной партии артиллерийских боеприпасов.

Также Северная Корея сдерживает реализацию запроса Москвы относительно увеличения численности северокорейского военного контингента на территории РФ с 8,5 тыс. до 50 тыс. военнослужащих.

В то же время ранее развернутые подразделения армии КНДР продолжают находиться на территории Курской области. Кроме того, в Воронежской области действует северокорейское ракетное подразделение, которое Россия привлекает к ударам по Украине.

Как отмечает ГУР, углублению военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна препятствуют также низкий уровень оперативной совместимости войск, языковой барьер, нехватка переводчиков и проблемы с логистическим обеспечением.

Еще одним фактором является пренебрежительное отношение российского военного командования к северокорейским военнослужащим, которых в РФ считают политически навязанным бременем.

Существенным сдерживающим фактором стали и значительные потери контингента КНДР в боях против Сил обороны Украины на Курщине.

По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, общие потери северокорейских военных составляют 7 058 человек, из которых 2 251 – безвозвратные потери, остальные – раненые.

В то же время Россия остается заинтересованной в дальнейшей поставке северокорейского вооружения и его компонентов. Пхеньян рассчитывает получать от Москвы оборудование, сырье, технологии и финансовые ресурсы, а также получать опыт ведения современной войны.

Еще 7 сентября 2026 года Россия и КНДР провели церемонию открытия автомобильного моста через Туманную реку, который должен стать важным логистическим узлом между двумя странами.

Однако на фоне дипломатических разногласий и проблем военного взаимодействия дальнейшее расширение военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна затормозилось.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.