Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что нужно согласовать следующий многолетний бюджет Европейского Союза до конца 2026 года.

Об этом чиновник заявил журналистам 26 ноября перед началом специального заседания Европейского совета в Брюсселе.

Кошта призвал лидеров ЕС согласовать семилетний бюджет до конца года

По словам президента Европейского совета, обсуждение и утверждение следующего долгосрочного бюджета Евросоюза — главный вопрос повестки дня специального заседания.

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— Нам нужен долгосрочный бюджет, который позволит финансировать наши ключевые приоритеты. Мы должны поддержать наших фермеров, наши города и регионы, больше инвестировать в безопасность и оборону, повысить конкурентоспособность, а также оправдать ожидания наших граждан, — отметил Кошта.

В то же время он подчеркнул, что размер национальных взносов стран-членов в общий бюджет должен оставаться на разумном уровне.

По словам Кошты, цель встречи — помочь лидерам стран-членов ЕС приблизиться к достижению договоренностей по трем основным вопросам:

общий объем многолетнего бюджета ЕС;

распределение финансирования между приоритетными направлениями;

согласование сбалансированного и эффективного набора новых собственных источников доходов Евросоюза.

Президент Европейского совета подчеркнул, что договоренности по следующему долгосрочному бюджету нужно достичь до конца 2026 года.

Поскольку для утверждения документа требуется единодушие государств-членов ЕС, Кошта призвал участников заседания к конструктивному диалогу и готовности идти на компромиссы.

Напомним, 25 ноября Европейский парламент окончательно утвердил бюджет Европейского Союза на 2027 год.

Документ предусматривает €199,7 млрд финансовых обязательств и €211,5 млрд платежей. Отдельно в бюджете заложено €650 млн на обслуживание долга по кредиту в поддержку Украины.

Кроме того, во время бюджетных переговоров Европарламент добился выделения дополнительных 300 € млн на финансирование приоритетных направлений, среди которых научные исследования, энергетическая и транспортная инфраструктура, безопасность и гуманитарная помощь.