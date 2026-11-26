Лидеры Европейского Союза обсуждают предоставление Украине нового кредита объемом €45 млрд на 2027 год. Сейчас необходимо убедить три страны ЕС – Венгрию, Словакию и Чехию – присоединиться к финансированию. Окончательной договоренности по этому вопросу могут достичь на следующем саммите Европейского совета в декабре.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на источники в Брюсселе.

Саммит в Брюсселе 26-27 ноября: что известно

На нынешнем саммите не ожидается и окончательного согласования общих параметров следующего долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы.

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По итогам консультаций участники переговоров могут выработать обновленный компромиссный вариант. Именно он должен стать основой для дальнейшего обсуждения во время декабрьского саммита лидеров ЕС.

Во время пленарного заседания Европейского совета 26 ноября руководители стран Евросоюза рассмотрели вопрос будущего долгосрочного бюджета и финансирования Украины. После завершения обсуждения президент Европейского совета Антониу Кошта перешел к отдельным консультациям с группами лидеров государств.

Сначала состоялась почти двухчасовая встреча с представителями “бережливой семерки”. В эту группу входят Германия, Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция, Финляндия и Бельгия. Эти страны настаивают на том, чтобы национальные взносы в бюджет Евросоюза не увеличивались чрезмерно.

После этого начались переговоры с “друзьями сплоченности” – объединением 17 стран ЕС, которые выступают за сохранение нынешних объемов финансирования из европейского бюджета.

Кредит для Украины будет согласован в декабре

Участники саммита рассматривают вопрос нового кредита Украине на €45 млрд в 2027 году. Для его согласования пока необходимо получить согласие трех государств Евросоюза – Венгрии, Словакии и Чехии.

— Существуют разногласия во взглядах на то, как к этому подойти. Но это, безусловно, тот вопрос, по которому все знают, что он должен быть урегулирован до конца года, поскольку это потребности Украины на 2027 год, которые нам необходимо покрыть, – сообщил источник.

В Евросоюзе считают, что разделение кредита на военную и бюджетную части может способствовать привлечению к финансированию всех 27 государств-членов.

При этом не предполагается создание двух самостоятельных займов. Предложенный подход позволит отдельным странам направлять средства на невоенные нужды в рамках общего кредита.

Вопрос предоставления Украине нового займа могут вынести на рассмотрение следующего заседания Европейского совета, которое запланировано на 17-18 декабря в Брюсселе. До этой даты Евросоюз продолжит консультации со странами-членами относительно условий финансирования.

Еще одним направлением переговоров остается финансовая поддержка Украины в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС на 2028-2034 годы.

Антониу Кошта предлагает предусмотреть специальный механизм, который будет обеспечивать выплату процентов по кредитам Украине. Он должен дополнить предложенный Европейской комиссией резерв для Украины объемом €100 млрд (Ukraine Reserve).

— Изначально это планировалось в рамках этих 100 млрд. Но теперь Кошта хочет вынести это за пределы этой суммы. Поэтому нужно иметь специальный механизм, – объяснил другой собеседник.

Напомним, 18 ноября Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, предусматривающий предоставление Украине дополнительного финансирования объемом до €45 млрд в 2027 году.

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