Специальный посланник президента США Джаред Кушнер высоко оценил подготовку российского диктатора Владимира Путина к переговорам, назвав его гроссмейстером политики и исторической фигурой.

Об этом он заявил в подкасте MD MEETS генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру.

Джаред Кушнер назвал Путина гроссмейстером политики

Рассказывая о личных впечатлениях от переговоров с Владимиром Путиным, Джаред Кушнер отметил, насколько хорошо российский диктатор подготовился к встречам.

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— Президент Путин приходит на эти переговоры очень хорошо подготовленным. Можно одобрять то, что он сделал, а можно осуждать. Но он, безусловно, гроссмейстер политики. Он — историческая фигура, — сказал Кушнер.

По его словам, во время переговоров глава Кремля делает много заметок, после чего очень точно формулирует свои мысли.

На вопрос, действительно ли Путин стремится к миру, американский переговорщик ответил утвердительно, однако отметил, что ключевым остается вопрос об условиях завершения войны.

В этом же интервью американский спецпосланник признал, что переговоры по территориям фактически зашли в тупик. Именно поэтому американская сторона хочет сначала согласовать послевоенную систему безопасности, а уже потом переходить к обсуждению возможных территориальных уступок.

В то же время, объясняя медленный прогресс переговоров, Кушнер сослался на заявления Москвы о якобы атаке Украины на одну из резиденций Путина в конце декабря 2025 года.

Украина тогда отвергла эти обвинения, назвав их типичной российской ложью. По информации The Wall Street Journal, американские спецслужбы также пришли к выводу, что Украина не атаковала резиденцию Путина.