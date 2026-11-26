Кушнер назвал Путина “гроссмейстером политики” и исторической фигурой: детали заявленияДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Джаред Кушнер назвал Путина гроссмейстером политики и исторической фигурой.
- Американский переговорщик считает, что Путин хочет мира, но вопрос в условиях.
Специальный посланник президента США Джаред Кушнер высоко оценил подготовку российского диктатора Владимира Путина к переговорам, назвав его гроссмейстером политики и исторической фигурой.
Об этом он заявил в подкасте MD MEETS генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру.
Джаред Кушнер назвал Путина гроссмейстером политики
Рассказывая о личных впечатлениях от переговоров с Владимиром Путиным, Джаред Кушнер отметил, насколько хорошо российский диктатор подготовился к встречам.
— Президент Путин приходит на эти переговоры очень хорошо подготовленным. Можно одобрять то, что он сделал, а можно осуждать. Но он, безусловно, гроссмейстер политики. Он — историческая фигура, — сказал Кушнер.
По его словам, во время переговоров глава Кремля делает много заметок, после чего очень точно формулирует свои мысли.
На вопрос, действительно ли Путин стремится к миру, американский переговорщик ответил утвердительно, однако отметил, что ключевым остается вопрос об условиях завершения войны.
В этом же интервью американский спецпосланник признал, что переговоры по территориям фактически зашли в тупик. Именно поэтому американская сторона хочет сначала согласовать послевоенную систему безопасности, а уже потом переходить к обсуждению возможных территориальных уступок.
В то же время, объясняя медленный прогресс переговоров, Кушнер сослался на заявления Москвы о якобы атаке Украины на одну из резиденций Путина в конце декабря 2025 года.
Украина тогда отвергла эти обвинения, назвав их типичной российской ложью. По информации The Wall Street Journal, американские спецслужбы также пришли к выводу, что Украина не атаковала резиденцию Путина.