Россия не намерена отступать от собственных национальных интересов в ответ на призывы ЕС к энергетическому перемирию на зиму. В Кремле заявили, что Москва никому ничего не должна.

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

В Кремле отвергли призывы ЕС к энергетическому перемирию

— Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы. И, конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредников или роль участников переговоров об урегулировании очень сложно, – сказал он.

Дмитрий Песков отметил, что такие призывы подтверждают “обоснованность опасений” Москвы относительно способности европейских стран занимать конструктивную позицию и способствовать мирному урегулированию.

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По словам пресс-секретаря Путина, представители Евросоюза соглашаются на приглашение посетить Москву, однако “пока что ясности это не вносит”.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна согласиться на два формата перемирия.

Первый из них предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре на зимний период. Второй должен гарантировать безопасную перевозку продовольствия по Черному морю.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что достижение таких договоренностей продемонстрирует, готов ли Кремль подкреплять свои заявления о переговорах конкретными действиями.

По словам главы Еврокомиссии, Европа присоединится к следующему раунду переговоров по Украине.

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