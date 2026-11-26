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Ночью 26 ноября раздались многочисленные взрывы в Невинномыске, расположенном в Ставропольском крае РФ.

Об этом сообщает OSINT-канал ASTRA.

Атака на Невинномысскую ГРЭС 26 ноября: что известно

Местные жители сообщали о более чем 30 взрывах и активной работе российской противовоздушной обороны.

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После атаки на территории промышленной зоны разразился масштабный пожар. На месте работают экстренные службы.

Сначала в соцсетях сообщали об атаке на химическое предприятие Невинномисский Азот.

Однако по результатам анализа видеозаписей с камер наблюдения OSINT-аналитик ASTRA установил, что под ударом оказалась Невинномысская ГРЭС.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку беспилотников на промышленную зону Невинномыска, но не уточнил, какие именно предприятия пострадали.

Что известно о Невинномыской ГРЭС

Невинномысская ГРЭС — крупная газовая тепловая электростанция федерального значения, входящая в структуру российской компании ЭЛ5-Энерго.

Предприятие является одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Северного Кавказа и обеспечивает электроэнергией южные регионы России.

Что известно о Невинномысском Азоте

Одним из крупнейших потребителей электроэнергии Невинномысской ГРЭС является химическое предприятие Невинномысский Азот, входящее в группу ЕвроХим.

По данным ASTRA, завод поставляет компоненты для производства взрывчатых веществ, которые использует российский военно-промышленный комплекс.

Напомним, в ночь на 16 мая 2026 года ударные дроны уже атаковали химическое предприятие Невинномысский Азот в Ставропольском крае РФ. Тогда на территории завода вспыхнул пожар, который подтвердили OSINT-аналитики ASTRA после анализа видеозаписей очевидцев.

Предприятие неоднократно подвергалось атакам в течение 2025 и 2026 годов. В частности, после удара беспилотников 14 июня 2025 года работу завода пришлось остановить из-за повреждений.

По данным Reuters, Невинномысский Азот и Новомосковский Азот в 2022–2024 годах поставляли десятки тысяч тонн химического сырья российскому предприятию, занимающемуся производством взрывчатых веществ для боеприпасов.

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