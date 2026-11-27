В Польше задержаны шесть человек, причастных к осквернению трех памятников в Варшаве. В начале ноября на монументах красной краской написали “Слава УПА”. Среди задержанных двое украинцев, в том числе 16-летний подросток.

Об этом сообщает RMF24.

Дело о вандализме в Варшаве

Правоохранители установили исполнителей нанесения надписей, а также возможных заказчиков. По данным следствия, вандалы за свою работу получили деньги, а задачи передавали через мессенджеры и посредников.

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В начале ноября красные надписи “Слава УПА” появились на трех памятниках в двух районах Варшавы. Также на монументах наклеили наклейки с QR-кодами, ведущими к интернет-ресурсам с материалами об Украинской повстанческой армии.

По данным полиции, двое мужчин, подозреваемых в исполнении надписей, получили за это 1 тыс. злотых. Следователи также выяснили, что заказчики искали исполнителей для аналогичного вандализма во Вроцлаве, предлагая $1 тыс.

Кого задержали по делу

В связи с нанесением надписей задержали 32-летнего поляка и 16-летнего украинца.

32-летнему мужчине предъявлены обвинения в деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша, осквернении памятника и мошенничестве. Суд арестовал его на три месяца.

16-летнего украинца, подозреваемого в нанесении надписей и участии в мошенничестве с подделкой документов, по решению суда отправили на три месяца в районный воспитательный центр.

В ходе расследования правоохранители из Урсинова совместно с Краковским областным управлением полиции установили номер телефона, которым, вероятно, пользовался заказчик. Он принадлежал 24-летнему украинцу.

Полицейские прибыли по адресу мужчины в Новом Санче, где обнаружили его и 19-летнего брата. Во время обыска изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, наличные деньги в разных валютах и ​​банковские карты. Мужчин задержали и доставили в Варшаву.

В тот же вечер правоохранители задержали во Вроцлаве 31-летнего украинца, также подозреваемого в причастности к делу. В его квартире нашли электронное оборудование, банковские карты и наркотики.

Кроме того, вблизи немецкой границы был задержан и арестован на три месяца 30-летний украинец. Однако его подозревают только в отдельных эпизодах мошенничества.

Напомним, что 25 ноября в центре Варшавы украинец совершил акт самосожжения. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

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