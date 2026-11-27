Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания Трамп может принять участие в переговорах от имени Соединенных Штатов после успешного проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках.

Об этом он заявил во время общения с прессой в Мар-а-Лаго в День благодарения.

Трамп предложил Мелании вести переговоры по поводу войны

По словам Дональда Трампа, благодаря этой операции из оккупации удалось вывести более 800 человек, которые ранее не имели такой возможности из-за боевых действий в этом районе.

Сейчас смотрят

— Она (Мелания Трамп, — Ред.) добилась краткосрочного прекращения огня и вывела, думаю, более 800 человек, — сказал американский президент.

Он предположил, что без вмешательства его жены эти люди, вероятно, “уже погибли бы, если бы она этого не сделала”.

— Так что даже не знаю… Может, стоит привлечь ее к переговорам от имени страны? Ей удалось добиться неплохого перемирия. Многие люди смогли выйти — это хорошо, — отметил Трамп.

Напомним, режим тишины в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области действовал с 27 октября по 1 ноября.

В этот период разминировали дороги и доставили помощь в город, где около 1 700 человек оставались без еды и лекарств. Кроме того, провели эвакуацию людей через российскую Анапу и Беларусь.

Украина инициирует гуманитарные операции еще в 10 населенных пунктах на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.