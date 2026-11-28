Ночью 28 ноября взрывы прогремели в Ростовской и Самарской областях РФ. Под атакой оказались Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и линейная производственно-диспетчерская станция Самара

Об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и ASTRA.

Очередной удар по Новошахтинскому НПЗ

Ночью жители Новошахтинска сообщали о громких взрывах и зареве со стороны НПЗ. Кроме того, воздушная тревога раздалась уже после первых взрывов.

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OSINT-аналитик Telegram-канал ASTRA проанализировал видео из соцсетей и установил, что в результате атаки загорелись резервуары с горючим. Насколько серьезны повреждения, определить невозможно. Официальных сообщений от губернатора Юрия Слюсаря или местных властей нет.

Это уже другая масштабная атака на Новошахтинский НПЗ через неделю. Предыдущая была 23 ноября. Ранее Генштаб ВСУ сообщал об уничтожении 20 горизонтальных резервуаров, повреждении 21 горизонтального и 11 вертикальных резервуаров, а также участке трубопровода.

Новошахтинский завод нефтепродуктов находится примерно в 7–15 км от госграницы Украины. Завод перерабатывает до 5,6–7,5 млн тонн нефти в год, подключенный к системе магистральных нефтепроводов Транснефти.

НПЗ имеет железнодорожную инфраструктуру, нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону. Завод вовлечений в поставку горючего для оккупационных войск.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что ночью над Новошахтинским якобы сбили более 50 дронов.

Поражение ЛПДС Самара

По сообщениям ASTRA, в Самарской области после атаки горит линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) Самара у поселка Просвет.

Местные жители слышали взрывы около трех часов ночи. В районе станции видно зарево. Сама станция находится в 30-40 км от Самары.

ЛПДС Самара — обеспечивает работу нескольких нефтеперекачивающих станций и участков магистральных трубопроводов. ЛПДС принимает нефть из нескольких магистральных трубопроводов, хранит ее в резервуарном парке (71 резервуар), а также смешивает разные сорта нефти для получения необходимых характеристик, в том числе экспортной смеси Ural и перекачивает нефть дальше по трубопроводной системе.

Площадь производственного комплекса составляет более 216 га.

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