Новый состав Конгресса США, где с января большинство будут иметь демократы, может принять закон, который обяжет администрацию президента Дональда Трампа поддерживать Украину и Тайвань. Обе страны оказывают широкую двухпартийную поддержку среди законодателей.

Об этом сообщает издание The Washington Post по итогам Галифакского международного форума безопасности в Канаде.

Конгресс может обязать Трампа поддерживать Украину

На форуме в ходе совместных обсуждений иностранные чиновники и американские законодатели выразили надежду, что новый состав Конгресса сможет ограничить влияние Трампа на внешнюю политику США и восстановить баланс власти.

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Демократы планируют использовать полномочия по надзору за администрацией и бюджетными решениями, противодействовать тому, что считают злоупотреблением президентской властью.

Европейские чиновники также призвали американских законодателей усилить поддержку Украины, ведь еще в начале 2025 года Трамп прекратил большую часть помощи и отсрочил использование уже утвержденных для Украины средств.

В то же время, участники форума не уверены, сможет ли новый Конгресс реально повлиять на Дональда Трампа, ведь он может наложить вето или найти способ не выполнять их. Кроме того, республиканцы могут не отважиться выступить против внешнеполитических решений Трампа.

Как Конгресс может обеспечить помощь Украине

По словам сенатора-демократа Энди Кима, партнеры Америки хотят слышать более громкий голос Вашингтона, поскольку сейчас внешнюю политику фактически определяет Дональд Трамп.

Законодатели прогнозируют, что Конгресс может принять закон, предусматривающий поддержку Украины и Тайваня. Сенатор Тим Кейн считает, что Трамп может согласиться на такой документ, если там будут содержаться положения, связанные с другими инициативами, поддерживаемыми президентом.

— Если включить финансирование Украины в законопроект вместе с другими пунктами, которые нравятся Трампу, возможно, он решит не налагать вето на этот законопроект, — предположил Тим Кейн.

Демократы признают, что их возможности влиять на президента будут ограничены. Однако они обещают изменить подход к работе Конгресса и громче заявлять о позиции законодательной власти по отношению к внешней политике и союзникам США.

Ранее сообщалось, что Госдеп США согласовал возможную продажу Украине оборудования и услуг для поддержания технической исправности истребителей F-16.

Источник : The Washington Post

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