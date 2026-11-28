Ночная атака дронов на Москву: в российских аэропортах вводились ограниченияДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- По словам Собянина, в направлении Московского региона за ночь летели 462 дрона.
- Ограничения на работу аэропортов ввели во Внуково, Домодедово, Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове.
Ночью Москва и другие регионы России находились под атакой беспилотников. По данным российских властей, в направлении столицы летели сотни БПЛА.
Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и Telegram-канал Astra.
Ночная атака на Москву
По словам Собянина, в течение ночи в направлении Московского региона летели 462 беспилотника. Он заверил, что большинство целей российское ПВО нейтрализовало на дальних подступах к столице, а 123 дрона уничтожили непосредственно на подлете в Москву.
Из-за атаки беспилотников в аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения для самолетов. Также авиационные ограничения действовали в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове.
Министерство обороны РФ заявило о якобы перехвате 1246 украинских беспилотников за ночь над российскими регионами и оккупированным Крымом.
Сегодня ночью взрывы прогремели в Ростовской и Самарской областях РФ. Под атакой оказались Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и линейная производственно-диспетчерская станция Самара.
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