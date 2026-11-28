Ночью Москва и другие регионы России находились под атакой беспилотников. По данным российских властей, в направлении столицы летели сотни БПЛА.

Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и Telegram-канал Astra.

Ночная атака на Москву

По словам Собянина, в течение ночи в направлении Московского региона летели 462 беспилотника. Он заверил, что большинство целей российское ПВО нейтрализовало на дальних подступах к столице, а 123 дрона уничтожили непосредственно на подлете в Москву.

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Из-за атаки беспилотников в аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения для самолетов. Также авиационные ограничения действовали в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове.

Министерство обороны РФ заявило о якобы перехвате 1246 украинских беспилотников за ночь над российскими регионами и оккупированным Крымом.

Сегодня ночью взрывы прогремели в Ростовской и Самарской областях РФ. Под атакой оказались Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и линейная производственно-диспетчерская станция Самара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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