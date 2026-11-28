Главное управление по вопросам иммиграции (OIF) отменило запрет на въезд для украинского командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (позывной Мадяр).

Об этом сообщает издание Magyar Hang.

Венгрия отменила запрет на въезд Бровди

Запрет на въезд для украинского командира венгерского происхождения Роберта Бровди ввели при правительстве Виктора Орбана после того, как Украина неоднократно наносила удары по российскому участку нефтепровода Дружба.

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Тогдашний министр иностранных дел Петер Сийярто еще в августе 2025 года заявил:

Ни одно нападение на наш суверенитет не может остаться без последствий. Поэтому мы приняли решение о запрете на въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону командира военного подразделения, совершившего последние чрезвычайно серьезные атаки на нефтепровод Дружба.

Тогда сам Бровди посоветовал Петеру Сийярто засунуть “свои санкции себе в задницу”.

Относительно ударов по нефтепроводу Дружба, то Роберт Бровди заявил, что Сийярто защищает не венгерский суверенитет, а “свои грязные карманы, которые они набивают находящимся под санкциями дешевым сырьем”.

Управление по защите Конституции может инициировать отмену действующего запрета на въезд и пребывание в Венгрии, если угроза национальной безопасности уже не существует. После этого OIF отменяет наложенный запрет на въезд. О чем сообщает на своем веб-сайте.

— Запрет на въезд и пребывание, наложенный на гражданина Украины Роберта Бровди сроком на три года, отменяется, — говорится в сообщении.

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