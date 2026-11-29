Компания SpaceX обнаружила случаи несанкционированного использования спутниковых систем Starlink, в частности военной версии спутниковой системы Starshield, во время войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Иран использовал Starlink для атак против США: что известно

Речь идет о событиях в начале марта 2026 года, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.

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По словам источников издания, Илон Маск был в ярости, когда узнал о двух случаях несанкционированного использования спутниковых систем связи его компании.

Команда Маска пришла к выводу, что Иран использовал Starlink для ведения военной кампании против американских сил. Эту информацию журналистам подтвердили четыре осведомленных источника.

Как пишет The Washington Post, в секретном отчете, который летом представили министру обороны США Питу Хэгсету, также шла речь об использовании Ираном Starlink для поддержки военных операций.

Еще один случай несанкционированного использования спутниковой связи касался американских военных.

По информации издания, они использовали Starshield — военную версию спутниковой системы Starlink — для ударных дронов, хотя оплаченный тариф предусматривал использование сервиса только для наземных операций.

По словам одного из собеседников The Washington Post, после обнаружения этих нарушений в SpaceX уволили как минимум двух руководителей.

В Пентагоне заявили, что им ничего не известно о существовании секретного отчета об использовании Ираном Starlink. Компания SpaceX и Илон Маск не ответили на неоднократные запросы журналистов о комментариях.

Напомним, 23 ноября президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми военными ударами после Нового года, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь договоренностей.

По словам американского лидера, после промежуточных выборов в США Иран стал вести себя более агрессивно.

Трамп также пригрозил уничтожить иранские корабли, если они попытаются прорвать морскую блокаду, установленную Соединенными Штатами.