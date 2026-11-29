Правительство Германии после атаки на российское судно в Балтийском море призвало Киев к сдержанности.

В частности, такая предупреждение звучало от министра обороны Германии Бориса Писториуса, сообщает немецкое издание Spiegel.

Предостережение Германии по поводу ударов в Балтийском море

По информации издания, во время визита министра обороны Украины Евгения Хмары в Германию его немецкий коллега Борис Писториус за закрытыми дверями поднял вопрос об украинских военных операциях в Балтийском море.

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Писториус предупредил, что расширение атак на российские цели в регионе может привести к эскалации, а также ослабить поддержку оказания военной помощи Украине среди населения Германии.

Как отмечает Spiegel, предупреждение прозвучало на фоне результатов последних социологических опросов, которые свидетельствуют о снижении уровня поддержки помощи Киеву среди немцев.

Как в Германии реагируют на удары по российским кораблям

Представитель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам внешней политики Адис Ахметович подчеркнул, что Берлин поддерживает право Украины защищаться от российской агрессии, однако призвал к особой осторожности во время военных операций в Балтийском регионе.

По его словам, нужно обеспечить безопасность прибрежных государств и сохранить свободу судоходства.

В то же время представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики Юрген Гардт поддержал право Украины наносить удары по российским военным кораблям и судам, перевозящим вооружение.

Похожую позицию высказал депутат от ХДС и председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ревекамп. Он поддержал действия Украины против российских кораблей и подчеркнул, что ответственность за расширение войны несет именно Россия.

Напомним, 21 ноября стало известно, что в международных водах Финского залива беспилотники атаковали российское грузовое судно Спарта II, которое направлялось в Калининград.

В результате атаки судно загорелось и начало дрейфовать в территориальные воды Финляндии.

Командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин заявил, что судно якобы атаковали украинские беспилотники, хотя украинская сторона на тот момент не комментировала инцидент.

Стоит отметить, что российское судно Спарта II находится под санкциями США и Украины. Раньше его использовали для перевозки вооружения из Сирии в Россию.

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