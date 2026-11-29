Танкер Kairos, входящий в российский теневой флот и находящийся под санкциями ЕС и Великобритании, сел на мель возле побережья Болгарии в результате шторма.

Об этом сообщает Novinite со ссылкой на Министерство транспорта Болгарии.

Танкер теневого флота РФ сел на мель возле Болгарии

До субботы, 28 ноября, судно находилось на якоре в Бургасском заливе. Однако из-за неисправности якорь перестал удерживать танкер, в результате чего тот начал дрейфовать под действием сильного ветра и шторма.

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Около 20:00 Kairos сел на мель к юго-востоку от города Созополь, вблизи мыса Колокита, в 100–150 м от берега.

На борту судна находятся двое иностранцев. По словам заместителя губернатора Бургасской области Георгия Маджарова, угрозы их жизни и здоровью нет. В то же время из-за сложных погодных условий утром 29 ноября эвакуировать экипаж не удалось.

По информации владельца, танкер не перевозит груз. Однако в одной из цистерн судна может оставаться горючее. Его точный объем пока неизвестен, поскольку специалисты еще не осмотрели танкер.

Kairos находится под санкциями ЕС и Великобритании из-за причастности к российскому теневому флоту, который Москва использует для обхода международных ограничений на экспорт нефти.

В территориальных водах Болгарии судно находится с декабря 2025 года, после того как потерпело украинский удар в Черном море.

Атака произошла в турецких водах, однако впоследствии танкер был обнаружен вблизи болгарского города Ахтопол. Вероятно, турецкий буксир оттащил судно к территориальным водам Болгарии и оставил его там.

Позже в рамках спасательной операции Kairos переместили поближе к Бургасу. Тогда Министерство транспорта Болгарии уверяло, что танкер не представляет непосредственной угрозы судоходству.

В июле 2026 года экологическая организация Greenpeace-Болгария заявила об обнаружении на спутниковых снимках десятков нефтяных пятен вблизи танкера.

После сообщений о возможном загрязнении акватории морская администрация Бургаса провела обследование. Специалисты зафиксировали локальное изменение цвета воды вблизи судна, однако признаков утечки горючего не обнаружили.

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