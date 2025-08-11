Трамп отложил введение пошлин против Китая на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который откладывает дедлайн для введения пошлин против Китая на 90 дней.

Трамп перенес дедлайн на пошлины против Китая

Указ был подписан за несколько часов до истечения срока действия паузы по тарифам, объявленной Трампом, сообщил CNBC чиновник Белого дома.

Администрация американского президента должна была ввести пошлины против Китая с 12 августа.

Сейчас смотрят

Однако недавно США и Китай заключили соглашение об отмене ряда тарифов, которые две страны установили друг против друга после возвращения Трампа на должность президента в январе.

Если бы дедлайн не был продлен, то пошлины США в отношении Китая резко выросли бы до уровня апреля, когда тарифная война между крупнейшими торговыми державами мира достигла бы пика, отметили в издании.

Тогда Трамп увеличил общие тарифы на китайский импорт до 145%, а страна ответила 125% пошлиной на американские товары.

Но обе стороны договорились приостановить действие большинства этих тарифов в мае, после первой встречи переговорщиков в Женеве. США снизили свои тарифы до 30%, а Китай — до 10%.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.