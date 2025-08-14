Укр Рус
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Биткойн установил новый рекорд, достигнув $124 тысяч

BTC, комп'ютер
Фото: Pixabay

13 августа биткойн поднялся до рекордного уровня в $123 500, превысив предыдущий рекордный уровень за 14 июля $123 205.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Биткойн показал новый рекорд

Оригинальный криптовалютный токен торговался по $124 000 в Сингапуре в 08:38 в четверг, 14 августа.

Как пишет Bloomberg, биткойн стабильно рос в течение большей части 2024 года благодаря благоприятному законодательному климату в Вашингтоне, введенному президентом Дональдом Трампом.

Публичные компании, возглавляемые MicroStrategy предпринимателя Майкла Сейлора, стимулировали спрос, придерживаясь корпоративной тактики накопления оригинальной криптовалюты. Эта стратегия распространилась на более мелких конкурентов, таких как Ether (Ethereum), что привело к широкому росту цифровых активов.

По данным CoinGecko, рыночная капитализация биткоина выросла до около $2,5 трлн, а Ethereum — до почти $575 млрд. Стоит отметить, что оба токена занимают около 70% всех криптовалютных торгов.

Рост Ether вызван устойчивым спросом со стороны новых активных казначейских компаний, тогда как более стабильный рост Bitcoin обусловлен постоянными притоками на биржах.

— Сочетание умеренной инфляции, растущих ожиданий по снижению ставок и беспрецедентного участия институциональных инвесторов через ETF создало мощный толчок, — подчеркнул Бен Курланд, генеральный директор криптоисследовательской платформы DYOR.

новий рекрд біткоїна

Источник: Bloomberg, AFP

