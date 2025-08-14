Госдолг США достиг рекордных $37 трлн: что это значит

США достигли нового исторического максимума по уровню государственного долга, что указывает на стремительный рост задолженности и усиление финансовой нагрузки на налогоплательщиков. В последние годы долг увеличивался значительно быстрее, чем предполагали предыдущие прогнозы.

Что такое государственный долг США

Государственный долг США — это деньги, которые федеральное правительство должно своим кредиторам. К ним относятся частные лица, компании, правительства других стран, местные и государственные структуры, а также различные организации за пределами правительства США. Чтобы привлекать средства, правительство выпускает три основных вида казначейских ценных бумаг:

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — это государственные бумаги, которые продаются только на внутреннем рынке. Они считаются одними из наименее рискованных способов инвестирования в мире.

Казначейские векселя и облигации. Их процентная ставка зависит от спроса, и чем больше желающих купить, тем ниже процент, который правительство должно выплачивать. Низкие ставки свидетельствуют о высоком спросе на эти бумаги.

Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции. Ставка здесь фиксированная, но номинальная сумма долга корректируется в соответствии с инфляцией, чтобы защитить инвесторов от обесценивания денег.

Каков госдолг США в 2025 году

Совокупный государственный долг страны превысил $37 трлн. Это свидетельствует не только об ускоренном росте задолженности, но и о растущем давлении на налогоплательщиков.

Данные о государственном долге США обнародовало Министерство финансов 12 августа 2025 года, зафиксировав их в своем финансовом отчете.

По информации AP, еще в январе 2020 года Бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что границу в $37 трлн страна пересечет только после завершения 2030 финансового года. Но COVID-19 изменил планы.

Пандемия, начавшаяся в 2020 году, парализовала значительную часть экономики США, и правительство при президентах Дональде Трампе и Джо Байдене было вынуждено массово брать кредиты, чтобы удержать экономику на плаву и поддержать восстановление.

Теперь долг будет расти еще быстрее. В начале этого года Трамп подписал закон республиканцев, который сочетает снижение налогов с увеличением расходов. По подсчетам Бюджетного управления Конгресса, это добавит $4,1 трлн к долгу в течение следующих 10 лет.

Майкл Питерсон, председатель Фонда Питера Г. Питерсона, предупреждает, что крупные государственные заимствования приводят к росту процентных ставок, что делает кредиты более дорогими для населения и уменьшает объемы инвестиций бизнеса. В результате возникает “порочный круг”: больше долга, больше расходов на проценты и еще больше долга.

Венди Эдельберг, старший научный сотрудник Института Брукингса, отмечает, что значительную роль в этом играет Конгресс, принимая законы, которые определяют налоговую и бюджетную политику. По ее прогнозу, в 2026 и 2027 годах США будут брать огромные кредиты, и эта тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.

Темпы роста госдолга США в 2025 году

Счетная палата США напоминает, что рост долга напрямую влияет на граждан, ведь кредиты (ипотека, автозаймы) становятся дороже, а зарплаты ниже из-за сокращения инвестиций, а товары и услуги еще дороже.

Темпы роста госдолга США, размеры:

$34 трлн — январь 2024 года

$35 трлн — июль 2024 года

$36 трлн — ноябрь 2024 года

То есть государственный долг США в 2025 году растет на $1 трлн каждые 5 месяцев, и это в два раза быстрее, чем в среднем за последние 25 лет.

Совместный экономический комитет подсчитал, что если нынешние темпы сохранятся, то очередной триллион появится уже через 173 дня.

Майя Макгинес, президент Комитета по ответственному федеральному бюджету, надеется, что этот новый рекорд наконец заставит политиков действовать немедленно.

Источник : AP

