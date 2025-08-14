Путин едет к Трампу, чтобы спасти свою экономику, которая находится на грани коллапса — Bloomberg

Главное Расходы РФ на военную и национальную безопасность составят около $172 млрд, что составляет около 8% ВВП.

Рост экономики РФ замедляется: доходы от экспорта нефти падают, дефицит достиг самого высокого уровня за 30 лет.

На этом фоне Владимир Путин отправляется на Аляску на встречу с Дональдом Трампом.

Рост российской экономики остановился, а доходы от нефти упали. Экономика РФ задыхается под бременем войны в Украине именно в тот момент, когда кремлевский диктатор Владимир Путин должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске.

Коллапс экономики России

Дефицит российского бюджета вырос до самого большого за последние 30 лет. Инфляция и процентные ставки остаются слишком высокими. Некоторые эксперты считают, что Россия приближается к долговому кризису.

И на фоне таких трещин российской экономики Путин отправляется на Аляску на встречу с Трампом. Они обсудят урегулирование войны в Украине. В то же время американский президент на этой неделе заявил, что Путину стоит сосредоточиться на восстановлении своей экономики, которая сейчас не в лучшем состоянии.

Стоит заметить, что сами российские министры, банкиры и экономисты публично предупреждают, что их экономика находится в глубоком кризисе.

До сих пор Путин пытался поддерживать экономическую стабильность, считая, что россияне, пережившие 70 лет коммунизма, распад Советского Союза и многочисленные экономические спады, имеют высокий порог боли и в конечном итоге поддержат его решение о вступлении в войну.

Но доходы РФ от продажи нефти значительно сократились, а США угрожают более жесткими санкциями в отношении поставок нефти. Путин хочет отмены санкций как часть любого соглашения во время переговоров на Аляске.

Какие угрозы для экономики РФ от продолжения войны

Если Кремль продолжит войну, то российским банкам грозит банкротство, а это плохо скажется на госбюджете. Россия может столкнуться с проблемой демилитаризации экономики, которая стала зависимой от войны, что может спровоцировать дефолт.

Расходы на военную и национальную безопасность в этом году обойдутся Кремлю почти в $172 млрд (это около 8% ВВП), заявила Александра Прокопенко, сотрудница Фонда Карнеги за международный мир.

Трамп говорит, что Путин согласился встретиться на Аляске из-за угрозы вторичных санкций.

После нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года Путин подписал поправку к закону № 29-ФЗ, которая обязывала российских кредиторов выдавать так называемые льготные кредиты подрядчикам, связанным с войной. Кредиты предоставлялись по значительно более низким процентным ставкам.

Многие крупнейшие банки России находятся под контролем государства и соратников Путина.

Сначала стратегия казалась успешной. В 2023 году экономический рост России снова набрал обороты, а рубль восстановился благодаря контролю за капиталом и стремительному росту доходов от энергоносителей. Китай и Индия увеличили закупки российской нефти по низким ценам. Российские предприятия нашли обходные пути через такие третьи страны, как Турция, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

Крейг Кеннеди из Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета оценивает, что с июля 2022 года по ноябрь 2024 года корпоративный долг России может вырасти на 71% — что эквивалентно 36,6 трлн рублей ($460 млрд).

Большая часть этого долга сосредоточена в военных секторах: производство оружия, технологии двойного назначения, логистика и металлургия.

Учитывая вышесказанное, потребительские цены в РФ к середине 2025 года выросли более чем на 10%.

Банк России к октябрю 2024 года повысил ключевую процентную ставку до 21%, что является самым высоким показателем за последние 20 лет. Розничные и корпоративные клиенты с плавающими процентными ставками начали испытывать трудности с погашением долгов. Даже оборонная промышленность испытывала трудности с погашением долгов.

— Если мы продолжим работать так, то почти большинство наших предприятий обанкротятся, — предупредил Сергей Чемезов, глава Ростеха.

Банк России призвал кредиторов реструктуризировать проблемные кредиты, а не требовать их погашения, чтобы они не попадали в статистику невозвращенных кредитов. Реальный масштаб проблемы долгов неизвестен даже руководителям крупных банков.

Падение ВВП и рынка нефти

Рост ВВП резко упал до 1,1% во втором квартале 2025 года. В первые три месяца года ВВП снизился до 1,4%. А в 2024 году годовой рост составлял более 4%. В прошлом месяце Международный валютный фонд снизил свой прогноз на этот год до 0,9%.

В течение 2025 года цены на нефть, которые в начале войны выросли до $100 за баррель, упали до около $60. А нефть и газ составляли примерно 30% доходов РФ в 2024 году.

Эксперты Института экономической политики имени Гайдара предупредили, что резервный фонд РФ может иссякнуть до конца этого года.

В июне министр экономики Максим Решетников заявил, что Россия на грани впадения в рецессию, а гендиректор Сбербанка Герман Греф описал экономику как стоящую перед идеальной бурей. Но тут Путин заявил, что рецессия не допускается ни при каких обстоятельствах.

У ВТБ по результатам первого полугодия чистый процентный доход упал на 49%.

Именно в таких условиях Путин решил наконец встретиться с Трампом. Последствия для РФ, если Трамп выполнит свои угрозы усилить санкции в отношении нефти, будут слишком серьезными. Поэтому кремлевский диктатор хочет этого избежать.

Источник : Bloomberg

