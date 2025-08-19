Где в ЕС самая высокая минимальная зарплата: позиция Украины на фоне других стран Европы

В Украине минимальная зарплата составляет 8 тыс. грн до налогообложения. Однако в странах Европы этот показатель в несколько раз выше. Кто лидирует по уровню доходов и в какой стране ЕС самая высокая минимальная зарплата — рассказываем в материале.

В каких странах ЕС самая высокая минимальная заработная плата

Статистика минимальной зарплаты, которую публикует Eurostat, касается национальных минимальных зарплат, то есть минимальной оплаты труда, которая устанавливается законом в каждой стране.

Минимальные зарплаты подаются в виде месячной валовой ставки, то есть до вычета налога на доходы и взносов в социальное страхование, которые платит работник. То есть, это “черная зарплата”, следовательно, “на руки” работник получает меньше.

Величина этих отчислений существенно отличается в разных странах, поэтому сравнение минимальных зарплат между странами без учета этих особенностей не совсем корректно.

Национальные минимальные зарплаты публикуются дважды в год – по состоянию на 1 января и 1 июля. Любые изменения, внесенные в период между этими датами, отражаются только в следующем выпуске данных Eurostat, поэтому статистика всегда показывает “фиксированную” картину по состоянию на начало и середину года.

По состоянию на 1 июля 2025 года, 22 из 27 стран Европейского Союза имели установленную национальную минимальную зарплату. Пять стран ЕС не устанавливают минимальную зарплату на национальном уровне. Это Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция.

Месячные минимальные зарплаты в странах ЕС очень разнятся, а самая низкая составляет €551 в месяц в Болгарии. Самая высокая минимальная заработная плата в Европейском Союзе зафиксирована в Люксембурге. Ее размер составляет €2 704 в месяц. Но это не единственная страна с такими высокими выплатами.

Ни одна страна Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) не имеет национальной минимальной зарплаты.

Среди 10 стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС национальная минимальная зарплата установлена в семи странах. Среди них Черногория, Молдова, Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Украина.

В трех других странах – Босния и Герцеговина, Грузия и Косово – национальной минимальной зарплаты нет.

Уровни минимальных заработных плат в ЕС:

Самые высокие минимальные заработные платы в ЕС зафиксированы в Люксембурге, Ирландии, Нидерландах, Германии, Бельгии и Франции. Здесь получают более €1 500. В пределах этой группы минимальная зарплата колеблется от €1 802 во Франции до €2 704 в Люксембурге.

От €1 000 до €1 500 получают в Испании, Словении, Польше, Литве, Греции, Португалии и на Кипре. Их минимальные зарплаты варьируются от €1 000 на Кипре до €1 381 в Испании.

Менее €1 000 получают в Хорватии, Мальте, Эстонии, Чехии, Словакии, Румынии, Латвии, Венгрии и Болгарии. В этой группе минимальная зарплата находится в пределах от €551 в Болгарии до €970 в Хорватии.

В Украине минимальная зарплата является самой низкой среди всех стран Европы — всего €164 до уплаты налогов.

Это самый низкий показатель, который существенно отстает от уровней, установленных в странах ЕС.

В каких странах быстрее всего растет минимальная зарплата

Самый высокий среднегодовой темп роста минимальной зарплаты между июлем 2015-го и июлем 2025 года наблюдался в Румынии (+13,0%), Литве (+12,3%), Болгарии (+11,0%) и Польше (+10,2%).

Самые низкие среднегодовые темпы за этот период зафиксированы во Франции (+2,1%) и на Мальте (+2,9%).

В странах, где национальная валюта не в евро (Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, а также страны-кандидаты, кроме Черногории), минимальная зарплата была пересчитана на евро по курсу по состоянию на июнь 2025 года.

