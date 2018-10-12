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4 года условно: в России отпустили участников группового изнасилования

Суд признал виновными в групповом изнасиловании местной жительницы трех жителей Топкинского района (Кемеровская область). Им дали 4 года лишения свободы условно.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

В июне трое молодых людей от 19 лет до 21 года распивали спиртное возле одного из частных домов. В это время мимо проходила их знакомая, поздоровалась с ними и пошла домой. 19-летний юноша последовал за ней. На пустыре он накинулся на нее и затащил в кусты, где избил и изнасиловал. Вскоре к месту преступления подошли его собутыльники.

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– Обнаружив его на пустыре совершающим насильственное преступление сексуального характера, они не только не заступились за девушку, но и сами совершили аналогичное преступление, — говорится в сообщении.

Женщина добралась до дома знакомых и попросила их вызвать полицию.

Насильники были задержаны и полностью признали свою вину.

Ранее Факты ICTV писали, что в  Броварах Киевской области полиция задержала подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Фото: dreamstime.

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