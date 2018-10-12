Причиной неизбежного распада РФ будет отнюдь не вмешательство Москвы во внутренние дела других стран, а грабительская политика Кремля по отношению к своим регионам.
Такое мнение во время чата в Главреде высказал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
– К сожалению, я считаю, что чем дальше, тем больше вероятность распада России, – отметил Пономарев.
По его словам, внутрення политика Москвы по отношению к своим регионам в итоге спровоцирует крах России.
– Однако причиной этого будут не военные операции ЧВК “Вагнер”…, а антинародная социальная политика внутри страны, обнищание простых людей и грабительская политика жиреющей Москвы по отношению к регионам России, – подытожил Пономарев.
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Ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что все попытки России покорить Украину обернутся для нее судьбой Советского Союза – то есть распадом.
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