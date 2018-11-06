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Воронка и клизма: как в РФ принудительно кормят заключенных

Расследование российских журналистов подтвердило, что у украинского политзаключенного Олега Сенцова были причины для прекращения голодовки.

В'язниця

Олег Сенцов прекратил голодовку, потому что в российских колониях действительно применяются пытки для принудительного кормления, пишет Медуза.

Изучив нормативные документы, журналисты издания пришли к выводу, что сотрудники ФСИН с такими заключенными как Сенцов руководствуются нормам еще 1958 года, и они действительно разрешают принудительное кормление, если есть угроза жизни осужденного по медицинским показаниям.

Правда, нет подзаконных актов, в которых объяснялось бы, чем именно и как нужно кормить заключенного.

Согласно декларации Всемирной медицинской ассоциации от 1992 года, ректальный метод принудительного кормления запрещ.

Применяется ли этот метод в России – достоверно неизвестно, но и не осуждается, поскольку в одном из исследований авторы публикации нашли упоминание о применении питательных клизм.

В России любое медицинское вмешательство может применяться к осужденному только с его письменного согласия.

Но принудительное кормление не считается медицинским вмешательством, поэтому “сотрудники колоний и изоляторов не видят большой проблемы в использовании наручников и других специальных средств при принудительном кормлении”.

Издание также приводят данные опроса, проведенного в 2018 году среди сотрудников колоний и изоляторов.

Им предложили продолжить фразу: “Для обеспечения процедуры принудительного питания в законодательстве необходима возможность использования и применения…”.

Список самых популярных ответов выглядит так: физическая сила и специальные средства; специальный зонд для кормления и воронка; медицинское оборудование и медикаменты; смирительная рубашка.

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Как сообщалось, Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября 2018 года из-за угрозы начала его принудительного кормления.

Фото: pixabay.com

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