Российский политик Алексей Навальный выиграл дело против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по всем семи случаям задержаний и арестов оппозиционера в 2012-2014 годах.

Таким образом ЕСПЧ признал нарушение 18 статьи Европейской конвенции о правах человека, сообщает сам Навальный на своем сайте и называет это большой победой.

Большая палата Европейского суда также постановила, что были нарушены статья 5 – право на свободу и личную неприкосновенность, и пункт 1 статьи 6 – право на справедливый суд.

– По России ЕСПЧ не признавал 18 статью уже лет 15…Это серьезное изменение практики Европейского суда, и не факт, что он был готов пойти на нее, – отметил Навальный.

По его мнению, решение Евросуда “имеет большое значение для огромного количества людей по всей России, которых регулярно хватают и сажают по очевидным политическим мотивам”.

В 2016 году ЕСПЧ присудил Навальному 63 тыс. евро компенсации за нарушения при задержании на протестных акциях. Минюст РФ обжаловал это решение, но сегодня Большая палата Евросуда приняла решение по этой жалобе в пользу Навального.

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Алексея Навального не выпустили из России на заседание ЕСПЧ, где оглашали вердикт по его делу. Об этом сам оппозиционер узнал, когда прибыл в аэропорт.

Фото: navalny.com