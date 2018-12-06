В партии Единая Россия хотят принять так называемые заповеди этикета для депутатов.

Членам Единой России хотят запретить выступать и оспаривать любые решения партии, говорится в сюжете Утро в Большом Городе.

Также среди установленных правил – личная скромность и сдержанность.

Заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко рассказал, что поведение члена партии не должно быть вызывающим и обижать людей, которые зарабатывают меньше.

Читайте: Захотят младенцев на завтрак – им подадут. Циничное заявление Путина об Украине

Всего этический кодекс партии содержит пять принципов. Среди правил не будет таких “сложных тем”, как домогательство.

– Поскольку в России сейчас государственная идеология – пафосный маразм, то это решение является отражением их последних тенденций, – отметил эксперт по вопросам международной политики Илия Куса.

Теперь членам партии можно выражать свою позицию во время дискуссии между однопартийцами, но после принятия решения, придерживаться единой позиции.

Вероятно на создание заповедей повлиял низкий рейтинг партии, которые упали из-за приянтия скандальной пенсионной реформы.

Политтехнологи рекомендовали партийцам меньше появляться на публике, чтобы поднять рейтинг. Мол, чем меньше люди о вас слышат и знают, тем лучше.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины.

Фото: dreamstime.