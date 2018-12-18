Госдума России приняла закон об упрощении процедуры получения российского гражданства для украинцев.

Закон об упрощенном получении российского гражданства для украинцев поддержали все фракции Госдумы, передает ее пресс-служба.

Закон наделяет президента РФ Владимира Путина правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

В документе говорится, что закон позволяет давать российское гражданство людям “со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима”.

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Уточняется, что закон “в первую очередь направлен на поддержку граждан Украины”.

Также упрощается прием в российское гражданство соотечественников. Согласно новым правилам, они могут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Закон вступит в силу через 90 дней после обнародования.

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Фото: Alexandr Ryabikov/Dreamstime.com.