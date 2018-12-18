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В РФ упростили порядок получения гражданства для украинцев

Госдума России приняла закон об упрощении процедуры получения российского гражданства для украинцев.

Закон об упрощенном получении российского гражданства для украинцев поддержали все фракции Госдумы, передает ее пресс-служба.

Закон наделяет президента РФ Владимира Путина  правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

В документе говорится, что закон позволяет давать российское гражданство людям “со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима”.

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Уточняется, что закон “в первую очередь направлен на поддержку граждан Украины”.

Также упрощается прием в российское гражданство соотечественников. Согласно новым правилам, они могут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Закон вступит в силу через 90 дней после обнародования.

Ранее Факты ICTV выяснили, законно ли иметь второй паспорт в Украине и предусмотрен ли за это штраф.

Фото: Alexandr Ryabikov/Dreamstime.com.

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