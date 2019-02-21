Немецкие СМИ пишут, что Москва может повлиять на выборы в Европарламент, которые состоятся в мае, и на региональное голосование в восточных регионах Германии.

Эксперты убеждены, что эти выборы – прекрасная возможность для Путина подсадить еще больше своих агентов в евроструктуры, говорится в сюжете Утра в большом городе.

Контрразведка Германии даже начала официальное расследование относительно связей немецких ультраправых с Кремлем.

Речь идет о крупнейшей оппозиционной партии Альтернатива для Германии и ультраправой партии Право.

По данным контрразведки, Москва рассматривает их как возможных союзников в попытке дестабилизировать Запад.

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Политолог Тарас Березовец говорит, что вся эта кампания поддержки российскими спецслужбами длится около 50 лет – то есть еще с 60-х годов.

– Что касается поддержки отдельных политических партий, они всегда разделяли финансирование террористических групп. При том, что эти группы, как правило, имеют политическое прикрытие в виде партии Альтернатива для Германии, – рассказал эксперт.

Относительно выборов в Европарламент, то, по мнению Березовца, Россия воспользуется этой возможностью, как это было во время парламентских выборов во Франции.

– Есть прямые доказательства того, например, что 19 млн евро было потрачено на поддержку Национального фронта Марин Ле Пен…И это было доказано в ходе расследования МВД Франции, – напомнил политолог.

Влияние Кремля не ограничивается только Францией и Германией. Особенно привержены РФ в Греции, Венгрии и даже в Польше и Чехии. Там россияне манипулируют ультраправыми, используя сложные моменты в истории.

Недавно министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европа не позволит РФ устанавливать свои правила в мире.

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