Журналиста Медузы Ивана Голунова отправили под домашний арест на два месяца.

Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста Медузы Ивана Голунова под домашний арест на два месяца.

Голунову запрещено пользоваться связью и общаться с другими фигурантами дела.

К слову, следствие и прокуратура просили о помещении журналиста под стражу.

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Корреспондента обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Он настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули.

Голунов связывает происходящее с проводимыми им расследованиями.

По его словам, его арестовали из-за похоронного бизнеса.

Также в суде он сообщил, что ему поступали угрозы.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве (Россия) на Цветном бульваре 6 июня. Двое мужчин в гражданской одежде подбежали к журналисту, заломили ему руки и посадили в автомобиль.

Фото: Медуза