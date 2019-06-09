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Факты / Мир / Россия

Суд отправил журналиста Медузы Голунова под домашний арест

Журналиста Медузы Ивана Голунова отправили под домашний арест на два месяца.

голунов новости

Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста Медузы Ивана Голунова под домашний арест на два месяца.

Голунову запрещено пользоваться связью и общаться с другими фигурантами дела.

К слову, следствие и прокуратура просили о помещении журналиста под стражу.

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Корреспондента обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Он настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули.

Голунов связывает происходящее с проводимыми им расследованиями.

По его словам, его арестовали из-за похоронного бизнеса.

Также в суде он сообщил, что ему поступали угрозы.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве (Россия) на Цветном бульваре 6 июня. Двое мужчин в гражданской одежде подбежали к журналисту, заломили ему руки и посадили в автомобиль.

Фото: Медуза

Источник: Медуза

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