В порту Санкт-Петербурга на днях обнаружили крупную партию наркотиков весом 400 кг и стоимостью $70 млн, которую связывают с высшим руководством России, в частности, с Путиным.

Сделать наркоманами население страны, чтобы полностью ее контролировать – это прекрасно понимали еще в СССР. КГБ имел тогда систему снабжения и сбыта наркотиков по всему миру.

После распада Советского Союза наркотическая сеть КГБ частично рассыпалась, но кадры остались. И теперь наркобизнес РФ контролирует узкая группа бывших КГБистов.

Всех их объединяет то, что в 80-х они работали в Ленинграде под руководством генерала Калугина.

Среди них и Владимир Путин, который в 1998-1999 гг. был директором ФСБ, затем премьером и, наконец, президентом России.

Кстати, сам Калугин в 1995 году бежал в США. Странно, что его до сих пор не пытались ликвидировать как Литвиненко или Скрипаля. Вероятно, Калугин нужен Путину.

Это подтверждает официальная статистика – наркорынок в России с 1992 года вырос в 10 раз. И сейчас динамика будет быстро расти, потому что до 2014 года для Путина и его окружения наркобизнес была не главным.

Однако после нападения на Украину и введения санкций против РФ, денежный поток к Путину ослаб. Поэтому нелегальный бизнес для Кремля стал более привлекательным.

Громкие задержания россиян с огромными партиями наркотиков связаны именно с увеличением объемов наркотрафика.

В частности, в 2016 году в посольстве России в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина. А чемоданы с наркотиками пытался вывезти на своем самолете лично председатель Совета Безопасности Патрушев. В конце 2018 года в маленькой Кабо-Верде задержали корабль с российским экипажем. Там обнаружили более 5 тонн кокаина.

И, наконец, 400 кг наркотиков – в порту Санкт-Петербург. Скорее всего, ФСБ не успело предупредить таможенников, что не все контейнеры надо открывать.

Кстати, 13 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Украиной будут неизбежно восстановлены.