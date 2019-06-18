Беспрецедентная для России история. Народ победил систему, но действительно ли все так, как нам кажется.

Этот пятидневный детектив начался 6 июня. Ивана Голунова – журналиста-расследователя портала Медуза, задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков.

Полицейские нашли у него несколько пакетиков с белым порошком, а дома лабораторию.

Журналиста жестоко избили полицейские. Врачи обнаружили у него гематому на затылке и многочисленные ушибы. Позже Голунов назвал копа, который нанес ему несколько ударов в голову. По иронии, им оказался призер конкурса на лучшего полицейского Москвы Уметбаев.

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Дело стало разваливаться на следующий день. Когда под давлением общества полицейские вынуждены были официально признать, что опубликованные фотографии, сделанные не в квартире Голунова.

Произвол правоохранителей подстрекнуло людей выйти на улицы.

В зале суда Иван Голунов рассказал, что его дело – это месть за раскрытые схемы дельцов погребальных бюро с его последнего расследования.

Причина проста: то, что некоторые восприняли как оттепель системы, на самом деле оказалось стечением обстоятельств. И если бы это действительно было политическое дело, ни под какими протестами Кремль не прогнулся бы. Уверен российский диссидент Илья Пономарев.

Ситуацией воспользовалась ФСБ, которое традиционно конкурирует с МВД. Чекисты помогали нагнетать волну против полицейских, – говорит Пономарев.

Тем не менее абсолютная неубедительность обвинений и беспрецедентная поддержка общества все же заставили систему на высоком уровне признать, что Иван невиновен.

Дело Ивана Голунова стала бикфордовым шнуром для протестов против системы в целом. Победа в резонансной истории не означала победу над произволом правоохранителей, которые ради мести или статистики подбрасывают наркотики россиянам.

Путин даже в Кремле не смог спрятаться от дела Голунова

Студентка МГУ пришла на прием ко дню России в футболке с принтом в поддержку Ивана и сидела в первом ряду прямо перед ВВП.

Изменит ли что-то в отечестве имени Путина дело Ивана Голунова? После жестких задержаний в Москве на оттепель можно только надеяться. Тем не менее, Госдума уже анонсировала поправки по смягчению 228-й статьи, а россияне, которые выходили на протесты, поняли, что от них все-таки что-то зависит.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали сотрудники уголовного розыска РФ по подозрению в продаже наркотиков.