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Факты / Мир / Россия

Почему Путин отступил по резонансному делу журналиста Голунова

Почему Путин отступил по резонансному делу журналиста Голунова

Беспрецедентная для России история. Народ победил систему, но действительно ли все так, как нам кажется.

Этот пятидневный детектив начался 6 июня. Ивана Голунова – журналиста-расследователя портала Медуза, задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков.

Полицейские нашли у него несколько пакетиков с белым порошком, а дома лабораторию.

Журналиста жестоко избили полицейские. Врачи обнаружили у него гематому на затылке и многочисленные ушибы. Позже Голунов назвал копа, который нанес ему несколько ударов в голову. По иронии, им оказался призер конкурса на лучшего полицейского Москвы Уметбаев.

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Дело стало разваливаться на следующий день. Когда под давлением общества полицейские вынуждены были официально признать, что опубликованные фотографии, сделанные не в квартире Голунова.

Произвол правоохранителей подстрекнуло людей выйти на улицы.

В зале суда Иван Голунов рассказал, что его дело – это месть за раскрытые схемы дельцов погребальных бюро с его последнего расследования.

Причина проста: то, что некоторые восприняли как оттепель системы, на самом деле оказалось стечением обстоятельств. И если бы это действительно было политическое дело, ни под какими протестами Кремль не прогнулся бы. Уверен российский диссидент Илья Пономарев.

Ситуацией воспользовалась ФСБ, которое традиционно конкурирует с МВД. Чекисты помогали нагнетать волну против полицейских, – говорит Пономарев.

Тем не менее абсолютная неубедительность обвинений и беспрецедентная поддержка общества все же заставили систему на высоком уровне признать, что Иван невиновен.

Дело Ивана Голунова стала бикфордовым шнуром для протестов против системы в целом. Победа в резонансной истории не означала победу над произволом правоохранителей, которые ради мести или статистики подбрасывают наркотики россиянам.

Путин даже в Кремле не смог спрятаться от дела Голунова

Студентка МГУ пришла на прием ко дню России в футболке с принтом в поддержку Ивана и сидела в первом ряду прямо перед ВВП.

Изменит ли что-то в отечестве имени Путина дело Ивана Голунова? После жестких задержаний в Москве на оттепель можно только надеяться. Тем не менее, Госдума уже анонсировала поправки по смягчению 228-й статьи, а россияне, которые выходили на протесты, поняли, что от них все-таки что-то зависит.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали сотрудники уголовного розыска РФ по подозрению в продаже наркотиков.

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