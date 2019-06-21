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Факты / Мир / Россия

Долг в €75 млн: чем грозит РФ неуплата взносов в Совет Европы

Если до 1 июля Россия не выполнит свои финансовые обязательства перед Советом Европы, в организации будет введен чрезвычайный план. Для страны это обернется серьезными политическими последствиями.

Долг в €75 млн: чем грозит РФ неуплата взносов в Совет Европы

Генсек Парламентской ассамблеи Совета Европы Войцех Савицкий рассказал, что долг РФ перед бюджетом СЕ на данный момент составляет около €75 млн евро, а до конца июня он возрастет до €100 млн.

– Российская Федерации перестала платить в бюджет Совета Европы в 2017 году… Сумма, не заплаченная в 2017 году, составила €22 млн, в 2018-м – это €33 млн. А относительно 2019 года, обязательства каждой страны, и не только России, состоят в том, что необходимо выплатить одну треть годового взноса до конца февраля. Россия не заплатила эту долю – €11 млн, – уточнил генсек ПАСЕ.

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Таким образом чистый долг России перед СЕ составляет 66 млн евро плюс до июля она должна внести оставшиеся две трети своего членского взноса в размере 22 млн.

По его словам, если страна-член СЕ два года не платит взносы, ситуацию должен рассмотреть Комитет министров Совета Европы, который может лишить РФ репрезентативных прав в организации.

На днях в России заявили о намерении вернуть свою делегацию в ПАСЕ.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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