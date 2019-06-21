Если до 1 июля Россия не выполнит свои финансовые обязательства перед Советом Европы, в организации будет введен чрезвычайный план. Для страны это обернется серьезными политическими последствиями.

Генсек Парламентской ассамблеи Совета Европы Войцех Савицкий рассказал, что долг РФ перед бюджетом СЕ на данный момент составляет около €75 млн евро, а до конца июня он возрастет до €100 млн.

– Российская Федерации перестала платить в бюджет Совета Европы в 2017 году… Сумма, не заплаченная в 2017 году, составила €22 млн, в 2018-м – это €33 млн. А относительно 2019 года, обязательства каждой страны, и не только России, состоят в том, что необходимо выплатить одну треть годового взноса до конца февраля. Россия не заплатила эту долю – €11 млн, – уточнил генсек ПАСЕ.

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Таким образом чистый долг России перед СЕ составляет €66 млн евро плюс до июля она должна внести оставшиеся две трети своего членского взноса в размере €22 млн.

По его словам, если страна-член СЕ два года не платит взносы, ситуацию должен рассмотреть Комитет министров Совета Европы, который может лишить РФ репрезентативных прав в организации.

На днях в России заявили о намерении вернуть свою делегацию в ПАСЕ.