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Факты / Мир / Россия

Путин созвал Совбез после разговора с Зеленским

Владимир Путин созвал Совбез РФ, чтобы обсудить российско-украинские отношения с учетом телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

путин

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ отношения с Украиной после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

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Также на совещании присутствовал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Кремль

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