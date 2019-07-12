Владимир Путин созвал Совбез РФ, чтобы обсудить российско-украинские отношения с учетом телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ отношения с Украиной после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.
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Также на совещании присутствовал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник: Кремль