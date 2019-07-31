В Чечне несовершеннолетнего Магомеда Ахматова заставили в прямом эфире местного телеканала извиняться за критические комментарии в соцсетях в адрес власти.

На чеченском телевидении показали 46-минутный сюжет, в котором подросток плакал и извинялся за критику лидера Рамзана Кадырова.

Парня заставили сказать, что он писал о том, чего на самом деле нет:

– Я каюсь, меня обманули в интернете. Я буду стараться, чтобы больше такого не произошло. Я извиняюсь перед всем чеченским народом.

Это больше напоминало суд, потому что рядом сидел муфтий Чечни с папкой распечатанных комментариев подростка, мама и дядя оправдывались, а голос за кадром откровенно издевался.

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Юный Магомед в комментариях в соцсетях обвинял власть Чечни в вероотступничестве и коррупции. Его быстро нашли силовики. Что теперь ждет подростка – неизвестно.

Адвокат Антон Жаров считает этот эфир буллингом подростка.

– Это очень похоже на то, когда учительница заставляет ребенка съесть бумажку перед всем классом… Магомед Ахматов – самый молодой из всех, кому приходилось извиняться за критику в адрес Рамзана Кадырова. Ранее героями подобных видео становились жители Чечни, блогеры и даже депутаты, – рассказал он.

Кстати, после президентских выборов в Украине Рамзан Кадыров выразил недовольство тем, что Владимир Зеленский планирует вернуть Донбасс и Крым.