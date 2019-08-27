99-й год. Россия приходит в себя после крупнейшей в своей истории экономического кризиса. Президенту Ельцину грозит импичмент. Начинается операция преемник. Пост премьера занимает директор ФСБ – Владимир Путин.

Меньше чем через месяц после этого страну всколыхнула серия терактов.

Виновниками терактов власть называет кавказских сепаратистов. Начинается вторая Чеченская война, которая заканчивается жестоким штурмом Грозного.

На пепелище чеченской столицы в марте 2000-го Путин становится вторым президентом России. Его поддержали 53%.

Во время своего первого срока Путин казался прозападным политиком.

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Март 2004-го. Прикрутив гайки внутри страны и воспользовавшись экономическим ростом за счет подорожания газа и нефти, Путин второй раз становится президентом.

Его властвования называли воставанием с колен, и Путин стал проводить более агрессивную внешнюю политику.

До событий в Крыму пройдет еще 9 лет. А перед этим будет знаменитая Мюнхенская речь 2007-го. Ее считают точкой возврата к временам Холодной войны.

Через год Россия нападет на Грузию.

Запад вяло отреагировал на агрессию. Именно это, как потом скажут обозреватели, поощрит Москву развязать другую войну на постсоветском пространстве.

2012-й. Несмотря на массовое недовольство властью, протесты на Болотной в Москве – Путин в третий раз становится президентом. На этот раз, на шестилетний срок.

Окончательно расправившись с внутренней оппозицией, Путин берется восстановить контроль на постсоветском пространстве. На пути становится украинская революция.

2014-й. Под предлогом защиты россиян от бандеровцев, Путин оккупирует Крым и развязывает войну на Донбассе.

Запад вводит санкции, Россия оказывается в изоляции. Но уже через год Москва вступает в другую войну. Вторгается в Сирию под предлогом защиты диктатора Башара Асада.

Собственный прогноз оправдался. До окончания четвертого срока еще почти 5 лет. Каким будет 2024-й и что будет после. И не задушит ли эта машина самого Путина.

К слову, Путин перехитрил Обаму – Трамп об аннексии Крыма.