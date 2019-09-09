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Факты / Мир / Россия

Почему Путин не встречал россиян в аэропорту – ответ Кремля

Президент России Владимир Путин в день обмена между Украиной и РФ был на церемонии открытия Дня города на ВДНХ в Москве.

Почему Путин не встречал россиян в аэропорту – ответ Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречать россиян в аэропорту не является прерогативой главы государства.

По его словам, Путин сделал часть работы, которая требовалась от него.

– Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться. Это является главным, не приезд или неприезд в аэропорту, – заявил Песков.

Пресс-секретарь попросил называть этих людей не пленными, а удерживаемыми лицами.

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К слову, в день обмена между Украиной и РФ Путин участвовал в церемонии открытия Дня города на ВДНХ в Москве. В своей речи он говорил о том, как много сделано для создания комфортной, деловой среды, социальной, транспортной инфраструктуры.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными в формате 35 на 35. Встречи освобожденных кардинально отличались.

Украинцев в аэропорту Борисполь встречал президент Владимир Зеленский, омбудсмен Людмила Денисова, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, родные, друзья, огромное количество журналистов и активистов. Телеканалы в режиме реально времени освещали событие.

В России же прибывших в аэропорт Внуково (Москва) россиян встретили глава России сегодня Дмитрий Киселев, журналистка Виктория Ивлева и ведущая Ольга Скабеева.

Источник: ВВС Украина

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