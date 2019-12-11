В сети появились фото секретной дачи президента России Владимира Путина, которая находится в поселке Олива на Южном берегу аннексированного Крыма.

В аннексированном Крыму сфотографировали секретную дачу президента РФ Владимира Путина, которая находится в поселке Олива на Южном берегу.

На фото видно, что огромный участок обнесен забором.

С высоты птичьего полета удалось сфотографировать четырехэтажный дом, бассейн и теннисный корт.

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Также на фото есть два личных пирса и три вертолетные площадки.























Личные пирсы и вертолетные площадки: в сети появились фото дачи Путина в Крыму / 6 фотографий

Напомним, 11 декабря СМИ обнаружили в Конча-Заспе государственную дачу, которой пользуется министр иностранных дел Вадим Пристайко. Этот факт подтвердила и жена министра Инна Пристайко. По ее словам, за аренду государственного имущества приходится платить около 10 тыс. грн в месяц.