В сети появились фото секретной дачи президента России Владимира Путина, которая находится в поселке Олива на Южном берегу аннексированного Крыма.
В аннексированном Крыму сфотографировали секретную дачу президента РФ Владимира Путина, которая находится в поселке Олива на Южном берегу.
На фото видно, что огромный участок обнесен забором.
С высоты птичьего полета удалось сфотографировать четырехэтажный дом, бассейн и теннисный корт.
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Также на фото есть два личных пирса и три вертолетные площадки.
Личные пирсы и вертолетные площадки: в сети появились фото дачи Путина в Крыму / 6 фотографий
Напомним, 11 декабря СМИ обнаружили в Конча-Заспе государственную дачу, которой пользуется министр иностранных дел Вадим Пристайко. Этот факт подтвердила и жена министра Инна Пристайко. По ее словам, за аренду государственного имущества приходится платить около 10 тыс. грн в месяц.
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