Путин не уважает Европу и не согласится на мир с Украиной – СМИ

Президент России Владимир Путин не уважает Европу и добровольно ничего не сделает для того, чтобы на Донбассе или еще где-то наступил мир.

Во время переговоров в нормандском формате Путин был единственным, кто получил что хотел и единственным из четырех участников, кто может жить с фактом, что война на Донбассе продолжается. Он поддержит мир, если РФ получит выгоду.

По мнению авторов материала, на саммите Путин отмахивался от других конфликтов с Западом, списывая все на неприязнь к России.

– Для Путина виноват всегда кто-то другой. Это касается и войны на Востоке Украины. Путин утверждает, что Россия напрямую не причастна к кровопролитию. Но именно он мешает мирному решению. Его интерпретация Минских соглашений – это способ для него воплотить российские интересы с благословения Запада. Поэтому он хочет навсегда получить контроль над регионом, который законно принадлежит Украине. И не важно, будет на Донбассе шаткий мир, горячая или холодная война. Главное, чтобы беспорядок мешал украинскому вступлению в Евросоюз и НАТО, – говорится в материале.

Несмотря на все это, надежды подает сам факт разговоров четырех лидеров. Первая встреча Зеленского и Путина тоже важна, потому что РФ даже не поздравила президента Украины с победой на выборах. Путин держит ожидания на очень низком уровне, поэтому каждое движение расценивается как положительный сигнал.

Читайте: Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи (ДОКУМЕНТ)

Встреча в Париже стала для него возможностью продемонстрировать готовность вести переговоры без уступок. В следующий раз от Путина могут потребовать большего.

После аннексии Крыма он смог вызволить РФ из международной политической изоляции.

– Стратегически он рассматривает ЕС не более чем отросток США, – говорится в материале.

Выход из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подтвердил эти его взгляды. Путин считает, что Брюссель ничего не стоит. Он хочет разговаривать с отдельными странами, особенно если это еще и помогает подрывать единство внутри ЕС.

Путин хотел бы избавиться от экономических санкций, но он не готов платить за это, хотя недовольство внутри страны растет.

Вместе с тем, экономические отношения между Европой и Россией сильнее, чем политические. И они более важны для президента РФ.

Напомним, по результатам нормандского саммита, который проходил в Париже 9 декабря, Bild подготовило свою характеристику встречи Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Немецкое издание пишет, что на первой встрече украинского и российского президентов атмосфера была холодной.

Источник: Süddeutsche Zeitung