Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отставка правительства РФ связана с предложенными президентом Владимиром Путиным изменениями.

В частности, Путин предложил ряд изменений в Конституцию России, которые существенно повлияют на общественно-политический строй страны. Он предложил запретить иметь иностранное гражданство и вид на жительство в других странах должностным лицам, а будущий президент должен прожить на территории РФ не менее 25 лет.

Читайте: “Свои” на топ-должностях и один срок президента: Путин предлагает изменить Конституцию

– Владимир Владимирович обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Это существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку, – сказал он.

Напомним, Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.