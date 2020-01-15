Путин заявил о разработке уникального ракетного оружия

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о разработке ракетного оружия нового поколения.

По его словам, это нужно для того, чтобы укрепить обороноспособность РФ.

– Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме, – сказал он.

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Путин отметил, что обороноспособность России сейчас основательно укреплена.

– Нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. Но сегодня мы так и делаем, – сказал он.

Путин добавил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, Россия никого не догоняет в этой области, а идет впереди всего мира, а другим государствам только предстоит создать оружие, которое уже есть у РФ.

Напомним, Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.