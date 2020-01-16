В РФ семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика и будет рожать

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщили об неординарном случае в одном из городов Красноярского края, где ученица седьмого класса якобы забеременела от 10-летнего школьника.

При этом дети учатся в разных школах.

По словам источника, срок беременности – семь недель (около двух месяцев).

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Местная полиция уже начала проверку.

А врач-педиатр, комментируя данный случай, отметил, что на мальчика могли просто показать, то есть подставить, хотя теоретически, по его словам, такое возможно.

– И девочка в 13 лет, и мальчик в 10 уже могут войти в репродуктивный возраст. Очень возможно, что его просто подставили. Ведь ребенку ничего не будет. Но все это, безусловно, очень легко проверяется с помощью экспертизы, – сказал он.

Отмечается, что семья девочки решила сохранить беременность.

Напомним, осенью 2019 года в одном из сел Николаевской области 13-летняя девочка забеременела от отчима.

Источник: Комсомольская правда