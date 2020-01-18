Против поправок Путина в Конституцию. В Москве прошли пикеты

Возле здания Администрации президента РФ в центре Москвы 18 января прошло несколько одиночных пикетов против изменения Конституции.
Предложенные Владимиром Путиным изменения пикетчики называли конституционным переворотом.
Они держали в руках плакаты с критикой президента России.
Акцию организовал муниципальный депутат Илья Азар.
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Были там и прокремлевские активисты движения SERB. Они порвали плакаты протестующих, двоих из них задержала полиция.
Акция продлилась около двух часов, в ней приняли участие 20 активистов.
У Администрации президента проходят одиночные пикеты против изменений в Конституции, которые предложил Путин. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/OUWb8fjakK
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 18, 2020
Напомним, 15 января во время послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин объявил о подготовке конституционной реформы. Кроме прочих изменений в Конституцию, он предложил расширить полномочия парламента в назначении правительства.
Фото: МБХ медиа
Источник: Дождь