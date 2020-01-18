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Факты / Мир / Россия

Против поправок Путина в Конституцию. В Москве прошли пикеты

Возле здания Администрации президента РФ в центре Москвы 18 января прошло несколько одиночных пикетов против изменения Конституции.

Предложенные Владимиром Путиным изменения пикетчики называли конституционным переворотом.

Они держали в руках плакаты с критикой президента России.

Акцию организовал муниципальный депутат Илья Азар.

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Были там и прокремлевские активисты движения SERB. Они порвали плакаты протестующих, двоих из них задержала полиция.

Акция продлилась около двух часов, в ней приняли участие 20 активистов.

 

Напомним, 15 января во время послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин объявил о подготовке конституционной реформы. Кроме прочих изменений в Конституцию, он предложил расширить полномочия парламента в назначении правительства.

Фото: МБХ медиа

Источник: Дождь

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