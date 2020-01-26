Протоиерей Всеволод Чаплин умер на лавочке возле храма Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем.

Бывший спикеру Русской православной церкви ушел из жизни в возрасте 51 года.

– Чаплину неожиданно стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть, – рассказал прихожанин храма Александр Петрунько.

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Кончину священника подтвердил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва.

Как известно, Чаплин запомнился многими скандальными заявлениями. Он предрекал России катастрофу, призывал взять Киев и “уничтожать ракетами” бежавших из стран “незападной ориентации”.

– Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Киев наша утраченная древняя столица, центр Руси. Потерянная в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и других окружающих его русских земель также, как относились наши предки в сороковые годы, мы можем изменить эту ситуацию, – заявил он во время выступления в 2019 году.

Источник: Интерфакс