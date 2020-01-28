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Факты / Мир / Россия

Набиралась сил в джунглях: Андрейченко нашлась в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко, известная по ролям в картинах “Мэри Поппинс, до свидания”, “Военно-полевой роман”, “Леди Макбет Мценского уезда” объяснила свое исчезновение на три дня в Мексике.

По словам актрисы, она провела несколько дней в джунглях, где “освобождалась” и набиралась сил.

– Меня привезли домой сегодня, в понедельник, и когда я и включила свой телефон. О боже! — написала Андрейченко.

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Напомним, об исчезновении Андрейченко сообщил ее PR-директор Ян Трунцев 27 января. Он рассказал, что она уехала от подруги 25 января, после чего не появлялась дома, ее оба номера телефона были недоступны, а машины стояли в гараже.

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